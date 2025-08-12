সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হার্টে সমস্যা, তাই আওয়ামী রাজনীতি ছাড়লেন রুহুল আমীন

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩০

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক মো. রুহুল আমীন তালুকদার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। 

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে তিনি নিজের ফেসবুক আইডিতে ১০ আগস্ট স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রকাশ করেন।

অঙ্গীকারনামায় তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমি মধ্যনগর উপজেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক হিসেবে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। সম্প্রতি হার্টে সমস্যা দেখা দেওয়ায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হার্টে ব্লক ধরা পড়ে। বর্তমানে আমি অত্যন্ত অসুস্থ এবং চিকিৎসক আমাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পারিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আজ থেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করছি।’
মুঠোফোনে আলাপকালে রুহুল আমীন তালুকদার বলেন, শারীরিক অবস্থার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ভবিষ্যতে আর কোনো দলের রাজনীতিতেই যুক্ত হব না।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

আওয়ামী লীগ রাজনীতি সুনামগঞ্জ

