সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গুঞ্জন উড়িয়ে একসঙ্গে ঐশ্বরিয়া-অভিষেক

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১০:১০
ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন-অভিষেক বচ্চন ও আরাধ্যা বচ্চনছবি: সংগৃহীত।

বলিউডের তারকাজুটি ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের দাম্পত্যে মাঝেমধ্যেই বিচ্ছেদের খবর চাউর হতে দেখা যায়। পরে অবশ্য সে খবর হাওয়ায় মিলিয়েও যায়। সম্প্রতি আবারও গুঞ্জন তীব্র হয় যে তারা সম্পর্কের ইতি টানতে চলেছেন। এবারও তেমন গুঞ্জনে পানি ঢেলে দিলেন ঐশ্বরিয়া-অভিষেক। 

খবর হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (১০ আগস্ট) ভোরে মুম্বাই বিমানবন্দরে ধরা পড়া এক ভিডিওতে সুখী পরিবার হিসেবেই প্রমাণ দিয়েছেন বলিউডের এ দম্পতি। এসময় পারিবারিক ছুটি কাটিয়ে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে দেশে ফিরছিলেন রাই সুন্দরী। আর স্ত্রী ও মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন জুনিয়র বচ্চন।

ভিডিওতে দেখা যায়, কালো পোশাকে মা-মেয়ে এবং ব্রাউন জ্যাকেটে অভিষেক তিনজনই হাসিমুখে বিমানবন্দর থেকে বের হচ্ছেন। অভিষেককে স্ত্রী ও মেয়ের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিতে দেখা যায়, যা দেখে কোনোভাবেই মনে হয়নি তাদের সম্পর্কে তিক্ততা আছে। 

শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে আরও কিছু মধুর মুহূর্তের ভিডিও, যেখানে বিমানবন্দরে এক ভক্তের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায় অভিষেক-ঐশ্বরিয়াকে। 

এক ভিডিওতে ঐশ্বরিয়াকে সানগ্লাস পরে ক্যামেরার সামনে চুল ঠিক করতে দেখা যায়, অন্যটিতে তিনি অভিষেকের কাঁধে হেলে ভক্তের সঙ্গে সেলফি তুলছেন। দুজনের মুখেই ছিল প্রাণখোলা হাসি।

কিছুদিন আগে হিন্দি সিনেমায় নিজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেয়া সাক্ষাৎকারে অভিষেক বলেছিলেন, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আমি যতই পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিই, কেউ না কেউ সেটাকে বিকৃত করবে। নেতিবাচক খবরই বেশি বিক্রি হয়, তাই এখন আর আমি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকে একসঙ্গে দেখে খুশি ভক্তরা। দুই তারকা তাদের বিচ্ছেদ নিয়ে কিছু না বলে একসঙ্গে সব গুঞ্জন উড়িয়ে দেন। এবারেও সেই পথেই হাঁটলেন দুই তারকা।  

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বলিউড অভিষেক বচ্চন ঐশ্বরিয়া রাই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

‘সাইয়ারা’ দেখে আবেগাপ্লুত ববি দেওল, খুশিতে কাঁদলেন

আমির খান নিজের ভাই ফয়সালকে এক বছর ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন! 

সালমানের পর এবার কপিলকে ‘সোজা বুকে গুলি করার’ হুমকি, ক্ষিপ্ত বলিউড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

স্বামীকে ‘ছাপরি দোকানদার’ বলে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

পার্কিং নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে খুন হলেন হুমা কুরেশির ভাই

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হচ্ছেন আরবাজ, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে জনসমক্ষে দিলেন সুখবর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng