মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শান্তির জন্য ইউক্রেন-রাশিয়াকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে: ট্রাম্প

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৫

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে রাশিয়া ও ইউক্রেনকে একে অপরের কাছে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, এভাবেই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দ্রুত ইতি টানা সম্ভব।

সোমবার (১৩ আগস্ট) হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প জানান, আসছে শুক্রবার আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠকের প্রধান আলোচ্য হবে এই বিষয়টি। বৈঠকের লক্ষ্য হবে একটি সম্ভাব্য চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া।

ট্রাম্পের ভাষায়, ‘আমি পুতিনকে বলব—এই যুদ্ধ শেষ করতেই হবে। আপনাকে এটি করতেই হবে।’ তিনি আরও দাবি করেন, মাত্র দুই মিনিটের আলোচনাতেই বুঝতে পারবেন পুতিন কোনো সমঝোতায় আগ্রহী কি না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ভবিষ্যতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা বলবেন, যার উদ্দেশ্য যুদ্ধ দ্রুত থামানো।

ট্রাম্প এর আগেও যুদ্ধবিরতির জন্য ভূখণ্ড বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর আশঙ্কা, রাশিয়াকে বড় ধরনের ছাড় দিলে পশ্চিমা বিশ্বের নিরাপত্তা ভবিষ্যতে হুমকির মুখে পড়তে পারে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে। অন্যদিকে ইউক্রেনের দখলে রুশ ভূখণ্ড নেই বললেই চলে।

ভূখণ্ড বিনিময় প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ‘কিছু ভূমি অদলবদল হবে। রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চল দখল করে রেখেছে, আমরা চেষ্টা করব এর কিছু অংশ ফেরত আনতে।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

