যুক্তরাষ্ট্র-চীন শুল্ক স্থগিতের সময়সীমা নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের শুল্কবিরতি আরও ৯০ দিনের জন্য বাড়িয়েছে। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এই শুল্কবিরতি বহাল থাকবে। উভয় পক্ষের পণ্যে বড় অঙ্কের শুল্ক কার্যকরের কয়েক ঘণ্টা আগেই নতুন এই সময়সীমার ঘোষণা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ তথ্য জানিয়েছে।

সোমবার বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, এ বছরের শুরুর দিকে ঘোষিত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত আরও তিন মাসের জন্য স্থগিত থাকবে।

এর আগে,গত মাসে অনুষ্ঠিত আলোচনায় উভয় পক্ষই বৈঠককে ‘গঠনমূলক’ বলে উল্লেখ করেছিল। এ সময় চীনের প্রধান আলোচক বলেছিলেন, বিরতি বজায় রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তারা। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রও জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন তারা।

এদিকে সোমবার ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে শুল্কবিরতির মেয়াদ বাড়ান। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে ১৪৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখবে এবং চীনও মার্কিন পণ্যে ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিরতি বজায় রাখবে।

চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে বর্তমান ৩০ শতাংশ শুল্ক এবং চীন মার্কিন পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখবে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই বাড়তি সময় বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, ‘অন্যায্য বাণিজ্যনীতি’ মোকাবিলা এবং মার্কিন রপ্তানিকারকদের জন্য চীনা বাজারে প্রবেশাধিকারের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি হবে।

