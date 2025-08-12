সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
‘ছাত্র সমন্বয়ক ও উপদেষ্টাদের দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে দুদক’

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৪

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদক কঠোর অবস্থানে রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদ ও ছাত্র সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের আওতায় আসবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে রংপুর নগরীর স্টেশন রোডে ২২ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ছয়তলা বিশিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান আরও বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে থাকা কয়েকটি মামলা এখনো দুদকে তদন্তাধীন রয়েছে। এসব মামলা দ্রুত সময়ের মধ্যে দৃশ্যমান করা হবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অন্যান্য মামলাগুলোও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে দুদক।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কোনো রাজনৈতিক সরকার নয়। তবে আশার কথা, এই পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার অবস্থানে রয়েছেন।

রংপুরে নবনির্মিত দুদক কার্যালয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এই আঞ্চলিক কার্যালয় হবে এ অঞ্চলের দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর প্রতীক। সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধে আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুষ্ঠানে রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সালসহ দুদকের আঞ্চলিক ও জেলার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

