নাগেশ্বরীর কেশরিয়া বিল যেন শ্বেতপদ্মের স্বর্গ

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে অবস্থিত বিল কেশরিয়ায় ফুটেছে বিপুল সংখ্যক শ্বেতপদ্ম। হারিয়ে যেতে বসা এই দুর্লভ জলজ ফুল আবারও ফিরিয়ে এনেছে সৌন্দর্যের মোহনীয় দৃশ্য। প্রতিদিনই বাড়ছে প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যপ্রেমী দর্শনার্থীদের উপস্থিতি।
উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে বানুর খামার-পয়রাডাঙ্গা-জামতলা-ডাকিনীরপাট সড়ক ধরে গেলে পৌঁছানো যায় ভিতরবন্দ ডাকিনীরপাট বাজারের পাশে অবস্থিত এই বিল। বছরজুড়ে জলমগ্ন থাকা কেশরিয়া বিলে কয়েক বছর ধরেই নীরবে বিস্তার করছে এই জলজ উদ্ভিদ শ্বেতপদ্ম। বর্ষা মৌসুমে এর কলি ফোটে, শরতে সংখ্যায় বাড়ে এবং হেমন্ত পর্যন্ত দেখা মেলে এ ফুলের।
পুরু সবুজ গোলাকার পাতা ও তার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্র পাপড়ির ফুলগুলো বিলের জলে ছড়িয়ে দিচ্ছে অপূর্ব সৌন্দর্য্য। রাতে ফোটে, আর দিনে সূর্যের তাপে ফুলগুলো কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা নামলে আবার ফিরে আসে আগের রূপে। এখন শরৎ মৌসুমে পুরো বিল যেন সেজেছে শ্বেতপদ্মের অনন্য সাজে।
স্থানীয় যুবক ও নৌচালক নাজমুল হোসেন নীরব জানান, প্রতিদিন অনেক মানুষ আসছেন। কেউ দূর থেকে দেখে চলে যান, কেউ আবার সাহস করে ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে বিলের মধ্যে গিয়ে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। কেউ কেউ ফুল তুলে নিয়ে যান প্রিয়জনের জন্য।
পূজা উদযাপন পরিষদের সম্পাদক হরচন্দ্র বর্মণ ফন্টু বলেন, শ্বেতপদ্ম সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে খুবই পবিত্র ফুল। সরস্বতী পূজার সময় এই বিলে নেমে অনেকে ফুল ও পাতা সংগ্রহ করেন। কারণ, শ্বেতপদ্ম বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আসন হিসেবে বিবেচিত।
স্থানীয় মনসুর আহমেদ রিজভী জানান, পদ্মফুল শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, এর রয়েছে নানা ভেষজ গুণও। এর ডাটা খাওয়া যায় এবং এটি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণসহ চুলকানি ও রক্ত আমাশয় নিরাময়ে সহায়ক।
গোধূলি আলোয় বিলের জলে শুভ্র ফুলের প্রতিফলন যেন এক রূপকথার দৃশ্য। কেউ ফুল ছুঁয়ে দেখেন, কেউ ছবি তোলেন, কেউ আবার হারিয়ে যান এই নিঃশব্দ, সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে।
সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে, ফিরে আসার সময় হয়। মন না চাইলেও প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যকে বিদায় জানাতে হয়। শ্বেতপদ্মের এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয়ে ফিরে যান দর্শনার্থীরা।