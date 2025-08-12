খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ ও অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারের বিরুদ্ধে। অভিযোগে ওই শিক্ষার্থী উল্লেখ করেন, গাড়ি ড্রাইভ করা অবস্থায় অধ্যাপক ড. রুবেল তার হাত চেপে ধরেন এবং বলেন ‘জেদ করো না; আমি যা চাই তাই করে নিই। আজ না হোক কাল আমার ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দেবই।’
ওই শিক্ষার্থী যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রে এই অভিযোগ করেছেন। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রে জমা দেয়া তিন পাতার অভিযোগে ওই ছাত্রী ধারাবাহিকভাবে তাকে হয়রানির অভিযোগের বিভিন্ন বর্ণনা দেন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্ক্রিনশটও জমা দিয়েছেন তিনি। অভিযোগটি তদন্তের জন্য সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কমিটি কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে।
অভিযোগপত্রে ওই ছাত্রী উল্লেখ করেন, ‘সঠিক সময়ে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে পারিনি, সে জন্য স্যারের সঙ্গে কথা বলতে যাই। তিনি আমার সঙ্গে ৪০-৪৫ মিনিট বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। পরে একপর্যায়ে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, তোমার হাত যদি পরীক্ষার আগে ঠিক না হয়, তাহলে আমি ফুঁ দিয়ে ঠিক করে দেব। যেহেতু তুমি খুলনায় নতুন, তোমার যদি কোথাও ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করে অথবা অসুস্থ বোধ করলে হাসপাতালে যাওয়া লাগে, আমাকে নির্দ্বিধায় জানাবে।’
অভিযোগের একটি অংশে ওই শিক্ষার্থী উল্লেখ করেন, ‘হঠাৎ তিনি একদিন কল দেন এবং তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেন। আমি নিরালা মোড়ে গেলে তিনি কিছু কথা বলার অনুরোধ করে গাড়িতে উঠতে বলেন। তখন কথা বলার একপর্যায়ে গাড়ির ভেতরে (প্রকাশযোগ্য নয়) সরাসরি অনৈতিক সম্পর্কের প্রস্তাব দেন। আমি কথাগুলো শুনে আপত্তি করি এবং রেগে গাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি। তিনি তখন ড্রাইভ করা অবস্থায় আমার হাত চেপে ধরেন এবং বলেন ‘জেদ করো না; আমি যা চাই তাই আমার করে নিই। আজ না হোক কাল আমার ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দেবই।’
জোর করে তার হাত ছাড়ানোর পর তিনি আবার বলেন, ‘আমি কখনো এত দিন কারও পেছনে ঘুরিনি, কারও জন্য অপেক্ষাও করিনি, তোমার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমি তোমার রেজাল্টও বাড়িয়ে দেব, তোমার রেজাল্ট ৩.৫০ হয়ে যাবে। এসব শোনার পরে আমি দ্রুত তার গাড়ি থেকে নেমে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করি।’
জানা গেছে, রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস খোলার পর আবেদনটি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের সভাপতির কাছে পাঠানো হয়েছে।
এ দিকে অধ্যাপক ড. রুবেল আনসার বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘বিষয়টি ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তদন্তে যদি আমার দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদেয় শাস্তি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা না থাকে তদন্ত শেষে তাও সবাই জানতে পারবেন।’