মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টেলিগ্রাফের এক্সক্লুসিভ

রাশিয়ার দখলে থাকা অঞ্চল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ইউক্রেন!

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০১
ফাইল ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত সম্ভাব্য শান্তি চুক্তিতে রাশিয়া অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আলাস্কায় ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে উচ্চ-স্তরের বৈঠকের আগে এ প্রস্তাব উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের সমঝোতা প্রস্তাবে ইউক্রেনের আরও ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার শর্ত থাকলে জেলেনস্কি ইউরোপীয় নেতাদের তা প্রত্যাখ্যান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে রাশিয়াকে তাদের ইতোমধ্যেই দখল করা কিছু অঞ্চল ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন জেলেনস্কি।

এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের ফ্রন্টলাইন স্থির হয়ে যাবে এবং লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিঝিয়া, খেরসন ও ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ কার্যত মস্কোর হাতে চলে যাবে।

আগামী শুক্রবার আলাস্কায় ট্রাম্প–পুতিন বৈঠকের আগে জেলেনস্কির এ নরম অবস্থানকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

এর আগে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন, কিয়েভের কোনো জমি দখলদারদের হাতে দেওয়া হবে না।

এদিকে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতারা ট্রাম্প–পুতিনের বৈঠক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বলেন, “আমার অনেক ভয় এবং অনেক আশা আছে এই বৈঠক নিয়ে।”

তিনি আরও জানান, মার্কিন কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ট্রাম্প–পুতিনের মুখোমুখি আলোচনার আগে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

