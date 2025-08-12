দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই: গভর্নর

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকে '২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণ চলমান প্রক্রিয়া। তবে এতে আমানতকারীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই; সরকার আমানকারীদের সব দায়িত্ব নেবে।
গভর্নর বলেন, সরকারের আমদানির ভুল নীতির কারণে মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। বছরের শুরুতেই নীতি নির্ধারণ না করলে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবেনা।
শুধু চালের দাম বাড়ার কারণে জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি কমেনি উল্লেখ করে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি।
এ সময় তিনি আরও বলেন, কৃষি ঋণ দালালের হাতে না গিয়ে শত ভাগ কৃষকের কাছে যায় তা নিশ্চিতে কাজ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।