সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই: গভর্নর

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৪
'২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ছবি: সংগৃহীত

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকে '২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণ চলমান প্রক্রিয়া। তবে এতে আমানতকারীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই; সরকার আমানকারীদের সব দায়িত্ব নেবে। 

গভর্নর বলেন, সরকারের আমদানির ভুল নীতির কারণে মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। বছরের শুরুতেই নীতি নির্ধারণ না করলে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবেনা।

শুধু চালের দাম বাড়ার কারণে জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি কমেনি উল্লেখ করে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি।
 
এ সময় তিনি আরও বলেন, কৃষি ঋণ দালালের হাতে না গিয়ে শত ভাগ কৃষকের কাছে যায় তা নিশ্চিতে কাজ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

অর্থনীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম

প্রস্তুত পাইপলাইন, তেল পরিবহনে নতুন যুগে ঢুকছে বাংলাদেশ

খসড়া অর্ডিন্যান্স: কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গভর্নর নিয়োগ দেবে রাষ্ট্রপতি

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

মার্কিন শুল্ক কমে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের জন্য বড় স্বস্তি: বাণিজ্যসচিব

ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর তাগিদ গভর্নরের

তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১২%, দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এনবিআরে কর্মবিরতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng