সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৮
ছবি: সংগৃহীত

পাম অয়েলের দাম লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।  

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন তেলের দাম না কমায় সয়াবিন তেলের দাম এই মুহূর্তে কমানো সম্ভব হয়নি। তবে লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে পাম অয়েলের দাম।

তিনি আরও বলেন, ট্রেড অ্যান্ড ট‍্যারিফ কমিশন ভোজ‍্যতেলের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় কমিশনের সুপারিশে প্রতি লিটার খোলা পাম অয়েলের দাম ১৬৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভোক্তারা লিটারে ১৯ টাকা কমে পাম অয়েল কিনতে পারবেন। তবে সয়াবিন তেল আগের মতো লিটার ১৮৯ টাকা (বোতল) অপরিবর্তিত থাকবে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

অর্থনীতি তেলের দাম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রস্তুত পাইপলাইন, তেল পরিবহনে নতুন যুগে ঢুকছে বাংলাদেশ

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই: গভর্নর

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কিন শুল্ক কমে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের জন্য বড় স্বস্তি: বাণিজ্যসচিব

তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১২%, দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এনবিআরে কর্মবিরতি

বেগুন-শসার সেঞ্চুরি, অল্পের জন্য মিস পেঁয়াজের!

ঢাকার বাইরে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি: আশিক চৌধুরী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng