সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সালথায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭
গ্রেপ্তারকৃত ইসমাইল জবিউল্লাহ

ফরিদপুরের সালথায় চলমান বিশেষ অভিযানকালে মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ (২৩) নামে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ভোররাতে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়া গট্টি গ্রাম থেকে সালথা থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত ইসমাইল জবিউল্লাহ সালথা উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বালিয়া গট্টি গ্রামের মো. মনির মোল্যার ছেলে। 
সালথা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান জানান, ইসমাইল জবিউল্লাহর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে ৮টি মামলা রয়েছে। এছাড়া তিনি এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছিলেন বলে তথ্য পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় আলফাডাঙ্গা থানায় দায়ের করা এক মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ ফরিদপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত

ভাঙছে জমি-বসতভিটা, হুমকির মুখে শতাধিক পরিবার ও অবকাঠামো

সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ ও সুরক্ষা আইনের দাবিতে গাইবান্ধায় প্রতিবাদ সমাবেশ

ময়মনসিংহে টর্চার সেলে নির্যাতন, ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রায়পুর ৫০ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিজেই যেন রোগী

নাগেশ্বরীর কেশরিয়া বিল যেন শ্বেতপদ্মের স্বর্গ

‘ছাত্র সমন্বয়ক ও উপদেষ্টাদের দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে দুদক’

থানা থেকে পালানো সেই আওয়ামী লীগ নেতার ভাই গোপালগঞ্জে গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng