মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ সালমানের ফোনালাপ

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৬

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের বর্তমান পরিস্থিতি ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের। সোমবার (১১ আগস্ট) এক ফোনালাপে এই নিয়ে আলোচনা করেন তারা।  

সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে জানা গিয়েছে, গাজা উপত্যকার নিরাপত্তা ও মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সৌদি যুবরাজ। ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতা-বিরোধী অপরাধের তীব্র নিন্দা জানান তিনি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি মানবিক সংকট মোকাবিলা ও সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

ওয়াফা সংবাদ সংস্থার তথ্যানুযায়ী, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী সীমান্ত অনুযায়ী ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদানে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রেসিডেন্ট আব্বাস।

ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আরব ও আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদার করতে যৌথ সমন্বয় অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেন তারা।   

আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা করেন তারা। সম্মেলনে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের একাধিক দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানিয়েছে। 

এর আগে জুলাই মাসে সৌদি আরব ও ফ্রান্স জাতিসংঘে একটি উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের সহ-আয়োজক ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করা। 

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে, যার ফলে এখন পর্যন্ত ৬০,০০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণও আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দিত হয়েছে। অনেক দেশ এখন আর শুধুমাত্র ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে নেই।

তথ্যসূত্র: আরব নিউজ

ইত্তেফাক/এএম

বিশ্ব সংবাদ ফিলিস্তিন সোদি আরব

