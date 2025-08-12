সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিয়ানমারে যৌথ প্রতিনিধি দল পাঠাবে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়াসহ ৫ দেশ

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৭

মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা দ্রুততর করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশসহ কয়েকটি আঞ্চলিক অংশীদার দেশ যৌথভাবে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। খবর রয়টার্স।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের তিন দিনের সফরের শুরুতে এ ঘোষণা দেন তিনি।

আনোয়ার ইব্রাহিম এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘মিয়ানমারে শান্তি নিশ্চিত করা আমাদের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, পাশাপাশি অবিলম্বে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়া জরুরি। প্রথমে শরণার্থীদের জন্য, এরপর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগীদের জন্য।’

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ মিশন পরিচালনার জন্য মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমন্বয় করবেন। এ উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডও যুক্ত থাকবে। এ বছর আসিয়ান আঞ্চলিক জোটের চেয়ারম্যান দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেবে।

তিনি আরও বলেন, ‘রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিপুল সংখ্যা সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের উদ্বিগ্ন করছে।’

জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী, গত ১৮ মাসে মিয়ানমারের পশ্চিম রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও সহিংসতার কারণে প্রায় দেড় লাখ  রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বাংলাদেশ বিশ্ব সংবাদ মালয়েশিয়া মিয়ানমার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না, অভিযোগ জেলেনস্কির

গোপনে ২২শ কোটি টাকার নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

তুরস্কে দাবানল: সাময়িক বন্ধ চানাক্কালে বিমানবন্দর ও দার্দানেলিস প্রণালী

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ সালমানের ফোনালাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

রাশিয়ার দখলে থাকা অঞ্চল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ইউক্রেন!

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পদ বিক্রি করছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাষ্ট্র-চীন শুল্ক স্থগিতের সময়সীমা নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng