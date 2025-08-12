সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
তুরস্কে দাবানল: সাময়িক বন্ধ চানাক্কালে বিমানবন্দর ও দার্দানেলিস প্রণালী

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৭

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় চানাক্কালে প্রদেশ। এরপরই সেখান থেকে শত শত বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়েছে তুরষ্ক সরকার। দাবানলের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চানাক্কালে বিমানবন্দর ও দার্দানেলিস প্রণালী। এই প্রণালীটি এজিয়ান সাগরকে মারমারা সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে বলে আরব নিউজের খবরে বলা হয়। 

তুরস্কের কৃষি ও বনমন্ত্রী ইব্রাহিম ইউমাকলি বলেন, 'চানাক্কালের এজিন ও আয়ভাজিক জেলার দাবানল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে দার্দানেলিস প্রণালীর দক্ষিণ অংশে শহুরে এলাকাগুলোয় এখনো আগুন জ্বলছে।' 

সোমবার (১১ আগস্ট) এই দাবানলের সৃষ্টি হয়। আজ দ্বিতীয় দিনের মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দমকল বাহিনী। চানাক্কালে প্রদেশের গভর্নর ওমর তোরামান এক্সে এক পোস্টে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার আগুন নিয়ন্ত্রণে সাতটি বিমান ও ছয়টি হেলিকপ্টার কাজ করছে। তবে এখন পর্যন্ত আবাসিক এলাকায় সরাসরি কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।  

এদিকে, উত্তরাঞ্চলের এদির্নে ও দক্ষিণাঞ্চলের হাতায় প্রদেশের দাবানল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের মানিসা প্রদেশে আরেকটি দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ইউমাকলি।  

