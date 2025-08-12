ভিপি পদে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মনোনয়নপত্র ফরম জমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে সর্বপ্রথম মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জুলিয়াস সিজার তালুকদার।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের কক্ষে গিয়ে তিনি মনোনয়ন ফরম জমা দেন।
এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ তার মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে নামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও স্লোগান দেন তারা।
জুলিয়াস সিজার তালুকদার ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
তিনি ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।