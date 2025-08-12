সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন

ভিপি পদে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মনোনয়নপত্র ফরম জমা

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে সর্বপ্রথম মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জুলিয়াস সিজার তালুকদার।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের কক্ষে গিয়ে তিনি মনোনয়ন ফরম জমা দেন।

এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ তার মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে নামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও স্লোগান দেন তারা।

ভিপি পদে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মনোনয়নপত্র ফরম জমা

জুলিয়াস সিজার তালুকদার ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ছাত্রলীগ ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৩০০ টাকায় ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন সংগ্রহ শুরু আজ

শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগে পাবিপ্রবিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ২৮ নেতাকর্মীর শাস্তি  

ডাকসু নির্বাচন সামনে, প্রার্থী বাছাইয়ে সরব ছাত্রসংগঠনগুলো

রাবিপ্রবিতে ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মীকে আজীবন বহিষ্কার ও সনদ বাতিল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসু নির্বাচনে ভোটার ৩৯ হাজার ৯৩২ জন

ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি ভাঙলে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

৬ বছর পর ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ৯ সেপ্টেম্বর

ডাকসু নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা মঙ্গলবার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng