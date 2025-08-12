সেকশন

মেডিটেশন: চাপমুক্ত জীবনের প্রথম ধাপ

ব্যস্ত নাগরিক জীবনে মানসিক চাপ এখন যেন নিত্যসঙ্গী। কর্পোরেট অফিস থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গন, এমনকি ঘরোয়া কাজেও মানুষ নানা রকম চাপের মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব চাপের মধ্যে মানসিক সুস্থতা রক্ষায় মেডিটেশন বা ধ্যান একটি কার্যকর ও সহজ পদ্ধতি হিসেবে দিন ‍দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

মেডিটেশন মূলত এক ধরনের মানসিক অনুশীলন। এর মাধ্যমে মন ও শরীরকে শান্ত ও স্থির রাখা হয়। বিশ্বের নানান ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এ মেডিটেশন বা ধ্যানের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে যা বর্তমানে একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন মাত্র ১০-১৫ মিনিট মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে ও মনকে শান্ত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

মেডিটেশন সম্পর্কে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জন কাবাট-জিন বলেছেন, মেডিটেশন একমাত্র ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত মানবিক কার্যকলাপ। এটি মনোযোগ ও সচেতনতা উন্নয়নের উপর কেন্দ্রীভূত।’

মস্তিস্কের ‘অ্যামিগডালা’ অংশ উদ্বেগ ও ভয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত মেডিটেশন করলে মস্তিস্কের ‘অ্যামিগডালা’ অংশের কার্যকলাপ হ্রাস পায়। অন্যদিকে মনোযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ‘প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স’ বৃদ্ধি পায়

বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনের যেকোনো সময় মেডিটেশন করা গেলেও সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটি সবচেয়ে কার্যকর। কিছু সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করলেই শুরু করা যায় সহজ ধ্যানচর্চা—

১. শান্ত জায়গায় আরামদায়ক ভঙ্গিতে বসা

২. চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া

৩. চিন্তাকে ধরে না রেখে ছেড়ে দেওয়া

৪. নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস বা শরীরের অনুভূতির উপর মনোযোগ রাখা

৫. প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট নিয়মিত অভ্যাস

মেডিটেশনের জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় (সকাল বা রাত) বেছে নেওয়া উচিত। চাইলে শান্ত মিউজিক বা গাইডেড মেডিটেশন অ্যাপ ব্যাবহার করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, মেডিটেশনের অভ্যাস একদিনে ফল না মিললেও নিয়মিত চর্চা করলে এর সুফল অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ের এই মানসিক চাপে থাকা সমাজে মেডিটেশন হতে পারে এক ধরনের আত্মরক্ষা। শুরু হোক আজ থেকেই- নিঃশব্দে, নিঃশ্বাসে, নিজের মাঝে।

