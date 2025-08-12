সেকশন

ডিএমকে-বিজেপির বিরুদ্ধে বিজয়ের ‘টিভিকে’র প্রস্তুতি 

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩

সম্প্রতি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় থালাপাতি। তিনি এখন রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগামের (টিভিকে) প্রধান। চলতি মাসের ২১ তারিখ মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন।

এই সম্মেলনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে 'রাজনৈতিক (ডিএমকে) ও আদর্শিক (বিজেপি) শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিজয় অর্জনের' প্রস্তুত থাকতে বলেন তিনি। এই সম্মেলনকে তামিল রাজনীতিতে টিভিকে-কে 'প্রধান শক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। সুত্র এনডিটিভির। 

চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের শীর্ষে থাকাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন বিজয়। এমজি রামচন্দ্রন ও জয়ললিতার পর তামিল সিনেমা থেকে রাজনীতিতে আসা অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন তিনি। যেখানে শিবাজি গণেশন, বিজয়কান্ত, শরথকুমার ও কমল হাসানের মতো তারকাদের জনপ্রিয়তা থাকলেও নির্বাচনী সাফল্য পাননি, সেখানে বিশাল ভক্তগোষ্ঠী ও কৌশলগত তৃণমূল সংগঠনের ওপর ভর করে সেই ধারা ভাঙতে চান বিজয়।

তবে এ আইএডিএমকে-এর প্রতি তার সমালোচনার অভাব রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি করেছে - ভবিষ্যতে নির্বাচনের সময় তিনি হয়তো দ্রাবিড়ীয় দলটির সঙ্গে জোট বাঁধার সুযোগ রেখে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি দলের সদস্য সংগ্রহ অ্যাপ উদ্বোধনের সময় বিজয় ডিএমকে প্রতিষ্ঠাতা সি. এন. অন্নাদুরাইয়ের তৃণমূল দর্শনের কথা স্মরণ করেন। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'মানুষের কাছে যান, তাদের সঙ্গে থাকুন, শিখুন এবং পরিকল্পনা করুন।'  

'টিভিকে' কর্মীদের গ্রাম থেকে গ্রাম, গলি থেকে গলি, ঘর থেকে ঘর পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। মাদুরাই সম্মেলনটির 'টিভিকে'- দলটি দ্রুত সদস্য সংগ্রহ করার একটি পরিকল্পনা। 

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্মেলন 'টিভিকে'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রচারণার সূচনা হিসেবে কাজ করতে পারে, যা তামিলনাড়ুর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করবে।  

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

