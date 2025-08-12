সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপি-যুবদল সংঘর্ষ, আহত ১৫

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নদী থেকে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দরগাহাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, অবৈধ বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে নিকলী সদর ইউনিয়ন ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ও নিকলী উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজাহারুল ইসলাম সোহেলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে।

নিকলী উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজাহারুল ইসলাম সোহেল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি গিয়াস উদ্দিনের লোকজন ঘোড়াউত্রা নদী থেকে বালু উত্তোলন করে আসছিল। গতকাল রাতে ইউএনও, এসিল্যান্ড, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তাদের লাখ টাকা জরিমানা করে। এ সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আজ বেলা ১১টার দিকে বাজার থেকে রিকশায় করে বাড়ি ফেরার সময় গিয়াস উদ্দিনের লোকজন আমার পথরোধ করে হামলা চালায়। খবর পেয়ে আমার লোকজন বাজারে এলে গিয়াস উদ্দিনের অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর আবারও হামলা করে। এতে আমার কয়েকজন লোক আহত হয় এবং দুটি দোকান ভাঙচুর করা হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

নিকলী সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল আলী বলেন, এখানে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে কী বিষয়ে সংঘর্ষ হয়েছে সেটা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারছি না।

নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ উদ্দিন জানান, দুপক্ষ সংঘর্ষে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

