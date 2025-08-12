সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভুয়া এন্ট্রির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ, ব্যাংক কর্মকর্তার ১০ বছরের কারাদণ্ড

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৮
ছবি: সংগৃহীত

১৯৩টি ভুয়া এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় আবদুল লতিফ ভূঁইয়া নামে এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৫৩২ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে নোয়াখালী বিশেষ জজ আদালতের (দুদক) বিচারক মো. শওকত আলী আদালতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে এ রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত লতিফ ভূঁইয়া কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ধামতি গ্রামের বাসিন্দা।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসির লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় প্রথমে প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। পরে ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ১৯৩টি ভুয়া এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাৎ করেন।

ঘটনা প্রকাশ পেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন এবং ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি মামলা করেন। এরপরেই তিনি গ্রেপ্তার হন। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মেলে এবং তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার সরকার আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি পরিচালনা করেন দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নোয়াখালী দুদক

