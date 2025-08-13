সীমান্তে ডজনখানেক সশস্ত্র আরাকান আর্মির অবস্থান, বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায়

সোমবার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে আরাকান আর্মির (এএ) এক সশস্ত্র সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে মিয়ানমারের দিক থেকে দীর্ঘক্ষণ গুলিবর্ষণের কয়েক ঘণ্টা পর এই গুলিবর্ষণ শুরু হয়। রোববার রাত ১০ টার দিকে এই গুলিবর্ষণ শুরু হয়।
ধারণা করা হচ্ছে, আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমারের জান্তা সমর্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের দিকে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে ভারী অস্ত্রের শব্দ ঘুমধুম, চাকধলা এবং আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে, নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে যে, মিয়ানমারের লালদ্বীপ এলাকার নাফ নদীর কাছে প্রায় ডজনখানেক সশস্ত্র এএ সদস্য অবস্থান করছে, আশ্রয় নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগের অপেক্ষায়। মিয়ানমারের দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) টেকনাফ ব্যাটালিয়ন-২ এর অধীনে দমদুমিয়া সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি) থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্বে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।
গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুযায়ী, মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী দক্ষিণ মংডু টাউনশিপে বিমান হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে জানতে পেরে তারা লালদ্বীপে জড়ো হয়েছিল। এর ফলে সেখানে অবস্থানরত অনেক আরাকান আর্মির সদস্য নিরাপত্তার খোঁজে সীমান্তের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।
বিজিবি জানিয়েছে যে, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে ইতিমধ্যেই টহল ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।
বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়ন-২ এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, “আমরা সীমান্তে কড়া নজর রাখছি এবং যেকোনো অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বদ্ধপরিকর।”
এর আগে সোমবার সকাল ৯ টার দিকে কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর বিজিবি ব্যাটালিয়ন-৬৪ আরকান আর্মির এক সশস্ত্র সদস্যকে আটক করে।
আটককৃত ব্যক্তির নাম জীবন তনচঙ্গ্যা (২১)। ১ টি একে-৪৭ রাইফেল, ৫২ রাউন্ড গুলি এবং দুটি ম্যাগাজিন সহ আত্মসমর্পণ করেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদে জীবন জানিয়েছে যে নিরাপত্তার হুমকির কারণে সে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে, উখিয়ার ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানিয়েছেন।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফ হোসেন জানিয়েছেন যে গ্রেপ্তারের পর জীবনকে আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাকে কারাগারে পাঠায়।
২৫ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত সীমান্ত পিলার ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮ এবং ৪৯ এর কাছে মাঝেমধ্যে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ শোনা গেছে।
স্থানীয়রা বলছেন যে এএ এবং জান্তা-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ - যা চকধলা, ঘুমধুম, দোছড়ি এবং আশেপাশের অন্যান্য গ্রামে জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। বাসিন্দারা, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্করা, ঘরের ভেতরেই ছিলেন, অনেকেই কাজ বা ভ্রমণ এড়িয়ে গেছেন। এরপর রবিবার রাতে আবারও গুলির শব্দ শোনা গেল।
বিজিবি জানিয়েছে, এবার সীমান্ত পিলার ৩৪ এবং ৩৫ এর কাছে শূন্যরেখা থেকে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৩০ মিটার দূরে এটি ঘটেছে।
বিজিবি ব্যাটালিয়ন-৩৪ এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএম খায়রুল আলম বলেন, সীমান্ত পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত।
“বন্দুকযুদ্ধের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তবে আমরা তাদের আশ্বস্ত করেছি যে ঘটনাগুলি মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ঘটেছে এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি নেই,” তিনি বলেন, বাসিন্দাদের তখন থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, “আমরা বিজিবির সাথে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং সীমান্ত বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।”
স্থানীয় বাসিন্দা মাহামুদুল হাসান বলেন, “আমরা শেষবার গুলির শব্দ শুনেছি অনেক দিন হয়ে গেছে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই এটি শুনতে পাচ্ছি, তবে মিয়ানমারে কী ঘটছে তা বোঝা কঠিন।”
২০২৩ সালের অক্টোবরে মায়ানমারের জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করার এক বছরেরও বেশি সময় পর, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, বিদ্রোহী এএ মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের রাখাইন অংশের ২৭১ কিলোমিটার অংশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করে।
এর আগে, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে, ঘুমধুম সীমান্তে এএ এবং মায়ানমারের জান্তা বাহিনীর মধ্যে কয়েকদিন ধরে তীব্র বন্দুকযুদ্ধ চলে।
একাধিক সূত্র এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে জুলাই মাস থেকে এএ উত্তর মংডুতে জনবল সংকট, অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং নিম্ন মনোবলের কারণে লড়াই করছে। মাদক চোরাচালান, লুটপাট ভাগাভাগি এবং অব্যাহত লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতবিরোধ অনেককে দল ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, তারা বলেছে। তাদের পদমর্যাদা পূরণের প্রচেষ্টায়, এএ ছয়টি অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠী থেকে যোদ্ধা নিয়োগ করেছে, যাদের বেশিরভাগই রাখাইন নয়।
সূত্রগুলি আরও জানিয়েছে, ভাষাগত বাধা, ভূখণ্ড- সম্পর্কে দুর্বল জ্ঞান এবং যুদ্ধে অনীহা অপারেশনাল কার্যকারিতা হ্রাস করেছে এবং সমন্বয়ের সমস্যা তৈরি করেছে, যা অপারেশনাল কার্যকারিতা হ্রাস করেছে এবং সমন্বয়ের সমস্যা তৈরি করেছে।