গাজীপুরের শ্রীপুরে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি ওএমএসের আটা অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগে মেসার্স নিজাম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ও শ্রীপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনকে মাধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মো. সেলিম নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে মেসার্স নিজাম এন্টারপ্রাইজের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনাকালে ওএমএস এর মালামাল (চাল, আটা) বিতরণে অনিয়মকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করছে গ্রাহকরা। তবে নিজামের দাবি, চাহিদা মতো আটা দিতে না পারায় তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
আটক সেলিমের স্ত্রী নাসিমা বলেন, আমার ছেলেসহ বেশ কয়েকজন শ্রীপুর বাজারের ওএমএস ডিলার ও বিএনপি নেতা নিজাম উদ্দিনের দোকানে চাল আটা কিনতে গেলে ডিলার চাল আটা নাই বলে তাদের তাড়িয়ে দেয়। পরে তারা দেখতে পায় ডিলার বেশি দামে অন্য লোকদের বস্তা হিসেবে চাল,আটা বিক্রি করছে। বিষয়টি জানতে চাইলে ডিলার উপস্থিত সুবিধাভোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ও মারতে উদ্যত হয়। এ সময় সবাই প্রতিবাদ করলে নিজাম হয়রানির হুমকি দেয় এবং তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় পুলিশ আমার ছেলেকে না পেয়ে তার অসুস্থ বাবাকে ধরে নিয়ে যায়।
স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিজাম বলেন, প্রথমে তারা আটা চায় আমি দিতে না পারায় তারা টাকা দাবি করে। এতে আমি ক্ষুব্ধ হলে তারা আমাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে।
শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, বিএনপি নেতা টিপু সুলতানের ভাই নিজাম উদ্দিন ডিলারকে মারধরের ঘটনায় সেলিম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যারিস্টার সজীব আহমেদ বলেন, ওএমএস এর মালামাল বিতরণে সংশ্লিষ্ট ডিলারের অনিয়মের বিষয়ে ভুক্তভোগী কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অভিযোগ করেন নাই। ডিলারকে মারধরের বিষয়টি আমি শ্রীপুর থানার ওসি থেকে জেনেছি।, তদন্তপূর্বক এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই ওএমএস বিতরণে অনিয়ম ও কালোবাজারিতে চাল, আটা বিক্রির অপরাধে শ্রীপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মেসার্স নিজাম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ও শ্রীপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনকে কারণ দর্শানো ও সতর্ক নোটিশ দিয়েছিল।