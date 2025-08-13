সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাঁদা না দেওয়ায় চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৪

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় ভবন নির্মাণে সন্ত্রাসীদের চাঁদা না দেওয়ায় ইকবাল হোসেন নামে এক চিকিৎসককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি চট্টগ্রাম নগরের ইবনে সিনা হাসপাতালের চিকিৎসক। তবে পুলিশ বলছে, নিয়মবহির্ভূত ভবন নির্মাণ নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে ঘটেছে এই ঘটনা।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইকবাল হোসেন নামের ওই চিকিৎসকের সাহায্য চাওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় তার মুখে রক্ত দেখা যায়।

৩৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে চিকিৎসককে বলতে শোনা যায়, ‘আমি ডাক্তার ইকবাল। বাকলিয়ায় পুরাতন চারতলায় আছি। আমাকে…বিএনপির হারুন; ওদেরকে সন্ত্রাসীদেরকে টাকা দিই নাই বলে আমাকে মারছে, আমাকে মারার জন্য খুঁজতেছে। আমি লুকাই আছি একটা ঘরের মধ্যে। ৯৯৯-এ ফোন দিয়েছি। ২০-৩০ মিনিট হয়ে গেছে ওরা আসতেছে না। আমার ভাগনে-ভাগনিকে নিয়ে গেছে। আমাকে বাঁচান ভাই।’

পুলিশ সূত্র জানায়, ভিডিওতে থাকা ওই ব্যক্তি চট্টগ্রাম নগরের ইবনে সিনা হাসপাতালের চিকিৎসক ইকবাল হোসেন (৩৮)। ঘটনাটি নগরের বাকলিয়া এলাকার পুরাতন চারতলা এলাকার। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম বলেন, বাকলিয়া থানার নুর বেগম জামে মসজিদের পাশে চিকিৎসক ইকবাল হোসেন একটি বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র তার কাছে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দেওয়ায় স্থানীয় প্রভাবশালীরা তাকে মারধর করেছে।

চিকিৎসক ইকবাল হোসেন দাবি করেন, স্থানীয় বিএনপি নেতা হারুনের নেতৃত্বে আজকের হামলা হয়েছে। তাকে পুলিশ এসে উদ্ধার করেন।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইখতিয়ার উদ্দিন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বিএনপির নেতা জড়িত থাকার কিছু আমরা পাইনি। নিয়মবহির্ভূত ভবন নির্মাণ নিয়ে বৈঠকে অপর পক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে। তিনি (চিকিৎসক) বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি পুলিশ চট্টগ্রাম হামলা চাঁদাবাজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অতিরিক্ত দামে সরকারি আটা বিক্রির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে পেটালো গ্রাহক

চট্টগ্রামে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৪, মাদক জব্দ

বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপি-যুবদল সংঘর্ষ, আহত ১৫

নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত বেড়ে ২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে গুলি, বাবা-ছেলে গুলিবিদ্ধ

নিখোঁজের ১২ দিন পর মাটি খুঁড়ে মিললো ভ্যানচালকের মরদেহ 

স্ত্রী বাবার বাড়ি থেকে না ফেরায় সম্বন্ধীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

মাদকসহ আটকের পর থানা থেকে পালিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতার ভাই

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng