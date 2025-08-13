সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সীমান্তে ৮ কেজি স্বর্ণের বার ফেলে ভারতে পালালো পাচারকারী

ঝিনাইদহ জেলার পলিয়নপুর সীমান্ত এলাকায় ভারতে পাচারের সময় ১৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের দাম আনুমানিক আড়াই কোটি টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় দিকে এ বারগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে পলিয়ানপুর বিজিবির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল। এসময় ব্যাগ হাতে এক ব্যক্তিকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে বিজিবি। তবে তিনি ব্যাগ ফেলে দৌড়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যায়। পরে ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১৫টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। যেখানে প্রায় ৮ কেজি ১০০ গ্রাম স্বর্ণ ছিল, উদ্ধার স্বর্ণের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

বিজিবির মহেশপুর ৫৮ ব্যাটালিয়নের সহকারি পরিচালক মুন্সী এমদদুর রহমান জানান, উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলো মহেশপুর থানায় নিয়ে একটি জিডি করে ঝিনাইদহ ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়েছে। সীমান্তে চোরাচালান রুখতে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বাংলাদেশ ভারত ঝিনাইদহ বিজিবি সীমান্ত

