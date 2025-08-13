টুঙ্গিপাড়ায় সাংবাদিক ডেকে দুই আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগের দুই নেতা। বিষয়টি জানাতে রীতিমতো সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন তারা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
পদত্যাগকারী নেতারা হলেন— কুশলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নওশের ফকির (৬০) এবং একই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্বাস আলী (৫৫)।
সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা জানান, গত ১০ বছর ধরে তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্বেচ্ছায় পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। শীঘ্রই লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।
এ সময় স্থানীয় টুকু মিয়া শেখ, মিলন শেখ, রুনু শেখ, মফিজ খান, রুবেল মোল্লাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।