৩০ মিনিটের ব্যবধানে নারায়ণগঞ্জে পৃথক স্থানে মিললো দুই মরদেহ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে এক নারী ও অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টা ও সাড়ে ৯টার দিকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
এদের মধ্যে নিহত লাকি আক্তার (৩৫) শিমরাইল মোড় এলাকার রুবেল মিয়ার স্ত্রী। তবে অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিমরাইল মোড়ে গৃহবধূ লাকি আক্তারের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানান, লাকি আক্তার দীর্ঘ ৬ মাস ধরে প্রতিবেশী নিরব নামের এক যুবকের বাসায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে যাতায়াত করতেন। মঙ্গলবার রাতে নিরবের বাসায় আসেন তিনি। বুধবার সকালে সেখান থেকেই তার মরদেহ উদ্ধার হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নিরব হত্যাকাণ্ডে জড়িত।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, নিহত লাকির স্বামী রুবেল মিয়া। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিরবের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। নিরবের বাসা থেকেই মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।
এর আগে সকাল ৯টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএনডি লেকে আনুমানিক ২১ বছর বয়সী এক অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি শাহিনূর আলম বলেন, পৃথক স্থান থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। গৃহবধু হত্যার ঘটনায় নিরব পলাতক রয়েছে। ওই নারীর স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তাছাড়া ডিএনডি লেকে উদ্ধার হওয়া যুবকের পরিচয় এখনও মেলেনি। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।