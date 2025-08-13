সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদি: রিপোর্ট

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী সেপ্টম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সূত্রের বরাত দিয়ে বুধবার (১৩ আগস্ট) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র এ খবর জানিয়েছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে জানিয়েছে, এ বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত একজন ভারতীয় কর্মকর্তা বলেছেন, এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠক ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। তবে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানদের বার্ষিক সভা বিতর্কটি ২৩-২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, সম্ভাব্য সফরের কারণ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সভায় যোগদান করা হলেও, একটি মূল উদ্দেশ্য হবে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করা এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠা বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা।
রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখার জন্য ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করার কয়েকদিন পরই মোদির সম্ভাব্য মার্কিন সফরের খবর এলো।
এই অতিরিক্ত শুল্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি যে কোনো মার্কিন বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর আরোপিত সর্বোচ্চ শুল্ক।
ভারতের বিশাল কৃষি ও দুগ্ধ খাত উন্মুক্ত করা এবং রাশিয়ার তেল ক্রয় বন্ধ করার বিষয়ে মতবিরোধের কারণে পাঁচ দফা আলোচনার পর নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে গেছে।
গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন, সুইজারল্যান্ড এবং ভারতসহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ বাণিজ্য চুক্তি এখনো সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় নয়াদিল্লি 'একটু অটল' ছিল।
বেসেন্ট ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্ককে বলেন, তিনি আশা করেন, ট্রাম্প প্রশাসন অক্টোবরের শেষের দিকে তাদের বাণিজ্য আলোচনা শেষ করতে পারবে।