ইংল্যান্ডে লজ্জাজনক রেকর্ড রশিদ খানের

লেগ স্পিনে প্রতিপক্ষকে বশে রাখার জন্য পরিচিত রশিদ খান এবার উঠেছেন এক বিব্রতকর রেকর্ডে। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ বোলিং পরিসংখ্যান এখন তার দখলে।
গতকাল এজবাস্টনে ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে বার্মিংহাম ফোনিক্সের বিপক্ষে ২০ বলে ৫৯ রান দেন রশিদ—উইকেট শূন্য। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ডেভিড ভিসে (২০২২) ও ডেভিড পেইনের (২০২৩) দখলে, দুজনই দিয়েছিলেন ৫৩ রান করে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ওভাল ১০০ বলে ৮ উইকেটে করেছে ১৮০ রান। ১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ ২৫ বলে ৬১ রান দরকার ছিল বার্মিংহামের। রশিদের ওভারে ৩ ছক্কা ও ২ চারে ২৬ রান নিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন লিয়াম লিভিংস্টোন। শেষ পর্যন্ত ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতে নেয় বার্মিংহাম।
রশিদের খরচ করা ৫৯ রানের মধ্যে ৫২ রানই এসেছে বাউন্ডারি থেকে—৪ চার ও ৬ ছক্কা। রশিদকে বেধড়ক পেটানো লিভিংস্টোনই পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। ২৭ বলে ৭ চার ও ৫ ছক্কায় করেছেন ৬৯ রান, পাশাপাশি বোলিংয়ে ৫ বলে ১ উইকেট দিয়ে খরচ মাত্র ৯ রান।
ওভালের পরের ম্যাচ ১৬ আগস্ট ওয়েলশ ফায়ারের বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত ৬ উইকেট নিয়ে রশিদ খান ও স্যাম কারান যৌথভাবে শীর্ষে আছেন এবারের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ উইকেটশিকারীদের তালিকায়। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে রশিদের মোট উইকেট সংখ্যা ৬৫৪।
দ্য হান্ড্রেডে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলিং (রান-উইকেট-সাল)
-
রশিদ খান – ৫৯/০ – ২০২৫
-
ডেভিড ভিসে – ৫৩/১ – ২০২২
-
ডেভিড পেইন – ৫৩/১ – ২০২৩
-
স্টিভেন ফিন – ৫১/২ – ২০২১
-
ক্রিস উড – ৪৯/০ – ২০২৩