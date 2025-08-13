সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইংল্যান্ডে লজ্জাজনক রেকর্ড রশিদ খানের

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২১

লেগ স্পিনে প্রতিপক্ষকে বশে রাখার জন্য পরিচিত রশিদ খান এবার উঠেছেন এক বিব্রতকর রেকর্ডে। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ বোলিং পরিসংখ্যান এখন তার দখলে।

গতকাল এজবাস্টনে ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে বার্মিংহাম ফোনিক্সের বিপক্ষে ২০ বলে ৫৯ রান দেন রশিদ—উইকেট শূন্য। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ডেভিড ভিসে (২০২২) ও ডেভিড পেইনের (২০২৩) দখলে, দুজনই দিয়েছিলেন ৫৩ রান করে।

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ওভাল ১০০ বলে ৮ উইকেটে করেছে ১৮০ রান। ১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ ২৫ বলে ৬১ রান দরকার ছিল বার্মিংহামের। রশিদের ওভারে ৩ ছক্কা ও ২ চারে ২৬ রান নিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন লিয়াম লিভিংস্টোন। শেষ পর্যন্ত ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতে নেয় বার্মিংহাম।

রশিদের খরচ করা ৫৯ রানের মধ্যে ৫২ রানই এসেছে বাউন্ডারি থেকে—৪ চার ও ৬ ছক্কা। রশিদকে বেধড়ক পেটানো লিভিংস্টোনই পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। ২৭ বলে ৭ চার ও ৫ ছক্কায় করেছেন ৬৯ রান, পাশাপাশি বোলিংয়ে ৫ বলে ১ উইকেট দিয়ে খরচ মাত্র ৯ রান।

ওভালের পরের ম্যাচ ১৬ আগস্ট ওয়েলশ ফায়ারের বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত ৬ উইকেট নিয়ে রশিদ খান ও স্যাম কারান যৌথভাবে শীর্ষে আছেন এবারের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ উইকেটশিকারীদের তালিকায়। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে রশিদের মোট উইকেট সংখ্যা ৬৫৪।

দ্য হান্ড্রেডে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলিং (রান-উইকেট-সাল)

  • রশিদ খান – ৫৯/০ – ২০২৫

  • ডেভিড ভিসে – ৫৩/১ – ২০২২

  • ডেভিড পেইন – ৫৩/১ – ২০২৩

  • স্টিভেন ফিন – ৫১/২ – ২০২১

  • ক্রিস উড – ৪৯/০ – ২০২৩

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ক্রিকেট আফগানিস্তান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১০ ব্যাটার ফিরেছেন শূন্য রানে, ৪ রানেই অলআউট দল

৯২ রানেই অলআউট, তিন দশকের দর্প চূর্ণ পাকিস্তানের

প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে দল পেলেন মোস্তাফিজ

টাইম ট্রায়ালে বোঝা যায় কে ফিট, কার আরও কাজ করতে হবে: নাথান কেলি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোহলিকে টপকে টি-টোয়েন্টির শীর্ষ পাঁচে ওয়ার্নার

ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আলিস, বিপিএলেই ফেরার আশা

চতুর্থবারের মতো আইসিসির প্লেয়ার অব দ্য মান্থ গিল

ধোনির ১০০ কোটি রুপি মানহানির মামলার বিচার শুরুর নির্দেশ আদালতের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng