কেন কাজ কমাচ্ছেন দীপিকা?

বেশ কিছুদিন ধরেই শোবিজের বাইরে আছেন বলিউড কুইন দীপিকা পাড়ুকোন। মেয়ের জন্মের পর কিছু র্যাম্প শো বা প্রোডাক্ট লঞ্চের অনুষ্ঠানে দীপিকাকে দেখা গেলেও সিনেমার কবে ফিরবেন, তা জানেনা কেউ।
মা হওয়ার পর দীপিকা পাড়ুকোনের বেশ কিছু দিন যাবে মাতৃত্বকালীন বিরতিতে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই বিরতি দীর্ঘায়িত হতে পারে দীপিকার ক্ষেত্রে।
ক্যারিয়ারের ‘ভালো সময়ে’ এসে অভিনয়ের পাশাপাশি ভিন্ন পথে হাঁটতে চাইছেন তিনি। অভিনয় কমিয়ে দিয়ে প্রযোজক হিসেবেই বেশি মনোযোগী হতে চাইছেন দীপিকা। সংবাদমাধ্যম মিড-ডে জানিয়েছে, আগামী বছর নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচটি সিনেমা প্রযোজনা করবেন দীপিকা।
হলিউডের আলোচিত ‘দ্য ইন্টার্ন’ সিনেমার স্বত্ব কিনেছিলেন দীপিকা। ২০২১ সালে দীপিকা ঘোষণা দিয়েছিলেন ‘দ্য ইন্টার্ন’ সিনেমার হিন্দি রিমেক তৈরি করবেন তিনি। আর সেটি তৈরি হবে নায়িকার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘কা প্রোডাকশনস’ থেকে। তবে নানা কারণে সেই সিনেমার কাজ এগোয়নি। এখন খবর এসেছে জটিলতা কাটিয়ে শিগগিরই ‘দ্য ইন্টার্নের’ হিন্দি রিমেকের শুটিং শুরু হচ্ছে।
ন্যানসি মেয়ার্স পরিচালিত ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য ইন্টার্ন’ সিনেমা মূল দুই চরিত্রে অভিনয় করেন রবার্ট ডি নিরো ও অ্যান হ্যাথাওয়ে। রিমেকে রবার্ট ডি নিরো অভিনীত সেই চরিত্রে অভিনয় করবেন অমিতাভ বচ্চন। আর প্রযোজনার পাশাপাশি হ্যাথাওয়ে অভিনীত চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল দীপিকার।
তবে মিড-ডে বলছে, দীপিকা আর এই সিনেমার অভিনয়ে থাকবেন না। তিনি প্রযোজকের গুরু দায়িত্ব পালন করবেন। দীপিকা প্রযোজনায় আরও মনোযোগী হওয়ার জন্যই এতে অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে লিখেছে ‘মিড-ডে’।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে মা হওয়ার পর এখনো নতুন কোনো সিনেমার শুটিং শুরু করেননি দীপিকা। তবে তিনি আলোচনায় আসেন ‘স্পিরিট’ সিনেমা ঘিরে। মাসখানের আগে খবর আসে ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক চাওয়ায়, পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা তার ‘স্পিরিট’ সিনেমা থেকে দীপিকাকে বাদ দেন। এছাড়া সিনেমার লভ্যাংশেরও ভাগ চেয়েছিলেন নায়িকা। দীপিকার ‘অস্বাভাবিক’ দাবির কারণেই নাকি পরিচালক এই সিদ্ধান্ত নেন।
‘স্পিরিট’ থেকে দীপিকার বাদ পড়ার ঘটনা নিয়ে বলিউডে এর পর শুরু হয় অভিনেত্রীর পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক। তবে আগামীতে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ সিনেমাতেও দেখা যাবে দীপিকাকে।