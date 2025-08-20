সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছোট্ট মেয়েকে ঘরে রেখে শুটিংয়ে ফিরছেন দীপিকা

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৪
বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন মা হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলেন- সবার আগে মেয়ে দুয়া। মাতৃত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় অভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। এমনকি, সম্প্রতি সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ‘স্পিরিট’ সিনেমাও ছেড়েছিলেন। অবশেষে মেয়ে দুয়াকে কাছছাড়া করতে হবে দীপিকাকে। কেননা মা হওয়ার পর দীর্ঘ বিরতি শেষে আবারও কাজে ফিরছেন অভিনেত্রী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণী নির্মাতা অ্যাটলির ‘এএ২২এক্সএ৬’ নামের একটি ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন দীপিকা।

  দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

এই ছবিতে তার বিপরীতে থাকবেন দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুন। দীর্ঘ প্রায় ১০০ দিন ধরে চলবে এই ছবির শুটিং। নভেম্বর মাস থেকে এর কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। 

মেয়ে দুয়াকে সময় দেবেন বলেই সিনেমা থেকে দূরে ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

আল্লু অর্জুন এবং দীপিকা পাড়ুকোন ছাড়াও আরও থাকছেন রাশমিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুর এবং মৃণাল ঠাকুরের মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা। দর্শকদের জন্য কিছু চমক অপেক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, দর্শক দীপিকাকে বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যেও দেখতে পাবেন।

দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

কাজের সময় নিয়ে পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে দীপিকার কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি হয়নি। কারণ, মা হওয়ার পর দীপিকা শর্ত দিয়েছিলেন তিনি আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। কিন্তু পরিচালক অ্যাটলি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সিনেমা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৫০ বছর পর ফের মুক্তি পাচ্ছে স্টিভেন স্পিলবার্গের কালজয়ী সিনেমা ‘জস’

ইসরায়েলি অভিনেত্রীর কারণে সুপার ফ্লপ হলিউড সিনেমা!

টানা বর্ষণে প্লাবিত মুম্বাই, ডুবে যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের বাংলো!

বিয়ের চার মাস না যেতেই অভিনেত্রী বললেন, ‌‘বিয়েতে রাজি ছিলাম না’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে শাহরুখের ‘মান্নাতে’ প্রবেশের চেষ্টা যুবকের

নিজ খরচে ওমরায় পাঠানো সেই গরু বিক্রেতার বাড়িতে গেলেন অপু বিশ্বাস

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন জয়া আহসান

এবার শাকিব খানের সঙ্গে রুপালি পর্দায় রোমান্সে মাতবেন তানজিন তিশা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng