সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নোবেল পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পকে সমর্থন, ৭ দেশের তালিকা দিল হোয়াইট হাউস

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থনকারী সাতটি দেশ ও শীর্ষ নেতাদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস।

এই তালিকায় রয়েছে আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, গ্যাবোনের প্রেসিডেন্ট ব্রাইস অলিগুই এনগুয়েমা, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত, রুয়ান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অলিভিয়ার নদুহুঙ্গিরেহে এবং পাকিস্তান সরকার।

২০ জুন পাকিস্তান সরকার 'ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘাত নিরসনে মধ্যস্থতামূলক কাজের জন্য' ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করে।

৮ জুলাই নেতানিয়াহু 'বিশ্বে এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার জন্য' ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেন।

এছাড়া কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ৭ আগস্ট 'কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য' ট্রাম্পের নাম সুপারিশের কথা জানায়।

সেই সঙ্গে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার ওয়াশিংটনে শান্তি মীমাংসার চুক্তি সইয়ের করার পর দুই দেশের শীর্ষ নেতা যৌথভাবে ট্রাম্পকে এই পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল পুরস্কার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্পকে ওয়াশিংটনের ‘কুখ্যাত অপরাধী’ বললো ইলন মাস্কের গ্রক

গাজা নিয়ে আওয়াজ তুলতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদি: রিপোর্ট

দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে: বেইজিং

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া জিতেছে: হাঙ্গেরি

স্বামীর পর এবার গ্রেপ্তার দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডি

গাজায় অনাহারে আরও ৫ মৃত্যু, ত্রাণপ্রত্যাশীসহ একদিনে নিহত ৮৯

ইসরায়েলের জন্য লুকিয়ে অস্ত্র আনছিল সৌদি জাহাজ, ইতালিতে আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng