পারমাণবিক অস্ত্র ও ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের মহড়া চালাবে রাশিয়া-বেলারুশ

আগামী সেপ্টম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়া ও বেলারুশের যৌথ 'জাপাদ ২০২৫' সামরিক মহড়ায় পারমাণবিক অস্ত্র এবং ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মহড়া চালানো হবে।
বেলারুশিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর কাছে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর এই ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভিক্টর খ্রেনিন।
বেলটিএ সংবাদ সংস্থা বেলারুশিয়ান প্রতিরক্ষা প্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'বেলারুশিয়ান সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এবং তাদের রুশ প্রতিপক্ষরা আগামী মাসে যৌথ মহড়ার সময় ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহারের পরিকল্পনা অনুশীলন করবে।'
এর আগে লুকাশেঙ্কো বলেছিলেন, 'কেউই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে চায় না।' তবে তিনি সতর্ক করেন, দেশের ওপর যে কোনো আক্রমণের জবাবে 'হাতে থাকা সমস্ত অস্ত্র' ব্যবহার করা হবে।
তিনি বলেন, রাশিয়া চলতি বছর শেষের আগেই বেলারুশে যেসব ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলো পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। বেলারুশের মাটিতে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ধরণ বদলে গেছে।
২০২৩ সালের ২৫ মার্চ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মিনস্কের অনুরোধে বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে তাদের মিত্রদের ভূখণ্ডে যা করে আসছে, পুতিনের পদক্ষেপ ছিল তার অনুরূপ।
এরপর ২০২৪ সালের ২৫ এপ্রিল লুকাশেঙ্কো নিশ্চিত করেন, বেলারুশে কয়েক ডজন পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, রাশিয়া-বেলারুশ কৌশলগত মহড়া 'জাপাদ ২০২৫' আগামী ১২ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর বেলারুশে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য মহড়ার মধ্যে বেলারুশিয়ান এবং রাশিয়ান সেনারা বিমান হামলা প্রতিহত করার ও নাশকতাকারী শত্রু গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুশীলন করার পরিকল্পনা করছে।