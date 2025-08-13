সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে প্রাণ গেল স্কুলশিক্ষিকার

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১
মৌভীবাজারের কুলাউড়ায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে হোছনা বেগম (৩৫) নামক এক স্কুলশিক্ষিকা মারা গেছেন। তিনি উপজেলার রাউতগাঁও ইউনিয়নের একিদত্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি কুলাউড়া পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড জগন্নাথপুর গ্রামে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল মঙ্গলবার সকালে স্বামী উত্তর কুলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক রুহুল আমিনের মোটরসাইকেলে চড়ে নিজ কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হন হোছনা বেগম। রাউতগাঁও ইউনিয়নের মুকুন্দপুর এলাকায় পৌছার পর তিনি মোটরসাইকেলের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে যায়। এ সময় শিক্ষিকা মোটরসাইকেল থেকে পিচঢালা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুলাউড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি মারা যান।

আজ বুধবার বেলা ২টায় নিহত শিক্ষিকার জানাযা শেষে তাদের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

