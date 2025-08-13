সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘ভেজাল মদপানে’ কুয়েতে ১০ প্রবাসীর মৃত্যু, কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতের আহমেদি গভর্নরেট এলাকায় পৃথক দশটি ঘটনায় ‘ভেজাল মদপানে’ ১০ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) কুয়েতের সংবাদমাধ্যম আরব টাইমস অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। তবে এসব প্রবাসীরা কোন দেশের নাগরিক, সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এসব প্রবাসীরা আল-আহমাদি গভর্নরেটের জলিব আল শুয়ুখ ব্লক ৪ থেকে ভেজাল মদ কিনেছিলেন। অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়াকে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব মৃত্যুর কারণ বিস্তারিতভাবে তদন্ত করছে।

কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রতিটি মৃত্যুর পেছনের কারণ ও সংযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ওই এলাকায় অবৈধ অ্যালকোহল উৎপাদন বা পাচারের সঙ্গে কোনো চক্র জড়িত কিনা, তাও খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আল-আহমাদি গভর্নরেট এলাকায় যারা মারা গেছেন, তারা সবাই প্রবাসী। তারা ওই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তদন্তের পর এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ভেজাল মদ্যপানের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া অন্তত ১৫ জনকে ফারওয়ানিয়া ও আদান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০ জন মারা গেছেন। তবে মৃত ব্যক্তিদের জাতীয়তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ইত্তেফাক/এমএইচএস/এসকে

বিষয়:

মৃত্যু বিশ্ব সংবাদ কুয়েত মদপান

