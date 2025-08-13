সেকশন

লালমনিরহাট সীমান্ত দিয়ে ২ শিশুসহ ৯ বাংলাদেশিকে ‘পুশ ইন’ করল বিএসএফ  

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪০

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল সীমান্ত দিয়ে ২ শিশু ও ৩ জন নারীসহ মোট ৯ বাংলাদেশিকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোরে ৮৩৮ নম্বর প্রধান সীমান্ত পিলারের পাশ দিয়ে তাদের বাংলাদেশে পুশ ইন করা হয়।  

খবর পেয়ে ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বুড়িমারী ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করে। পরে পাটগ্রাম থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিজিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আটককৃত ৯ জনের সবাই নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মঙ্গলহাটা কুন্দশী গ্রামের বাসিন্দা। 

তারা জানান, প্রায় ১০ বছর আগে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং গুজরাটের শচীন এলাকায় হকারি ব্যবসা করে ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।

পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, 'ভারত থেকে পুশ ইন করা ৯ জনকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি। তাদের বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

