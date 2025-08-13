আড়াই কোটি টাকার স্বর্ণ ফেলে ভারতে পালালো চোরাকারবারি

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার পলিয়ানপুর সীমান্ত থেকে ১৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে ৫৮ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মোট ওজন ১ কেজি ৮০০.১৫ গ্রাম, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ৩১ হাজার ১৭৭ টাকা।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, পলিয়ানপুর বিওপির টহল দল সীমান্তের প্রধান পিলার থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার ভেতরে এক ব্যক্তিকে ভারতের দিকে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করে। চ্যালেঞ্জের মুখে ওই ব্যক্তি পলিথিন মোড়ানো একটি পোটলা ফেলে পালিয়ে যায়।
পোটলাটি উদ্ধার করে পলিয়ানপুর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। খুলে দেখা যায়, কস্টেপে মোড়ানো ১৫টি স্বর্ণের বার। বিষয়টি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান।
উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বিষয়ে মহেশপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে এবং জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে ঝিনাইদহ সরকারি জেলা কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।