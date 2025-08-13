গোপালগঞ্জে সংঘর্ষের ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে জেলা শহর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুজনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির মো. সাজেদুর রহমান বলেন, গোপালগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদারকে জেলা শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপি পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত পুলিশ বাদী হয়ে পাঁচটি হত্যা মামলাসহ মোট ১৫টি মামলা দায়ের করেছে। আসামি করা হয়েছে ১৫ হাজারেরও বেশি।