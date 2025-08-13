সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামানের সম্পদ বিক্রি, ৩৫ কোটি ডলার ফেরত চেয়ে ইউসিবির চিঠি

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৩
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ বিক্রি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আংশিক সম্পদ বিক্রির অর্থ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার (৩৫ কোটি ডলার) ফেরত চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। গত ২৯ জুন যুক্তরাজ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট থর্নটনকে পাঠানো ওই চিঠিতে ইউসিবি অর্থ ফেরতের অনুরোধ জানায়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আদায় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের অংশ হিসেবে ইউসিবি একটি ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করছে। এটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত আগের পরিচালনা পর্ষদের সময়ে অনুমোদিত ও বিতরণ করা ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে। ওই সময় সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও কয়েকজন সহযোগী প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেছেন। ইউসিবির দৃঢ় বিশ্বাস, যুক্তরাজ্যের প্রপার্টি কোম্পানিগুলোও এ অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় তাদের সঙ্গে জড়িত।’

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাতে অবৈধ সম্পদ দিয়ে ৩৫০টির বেশি বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হয়েছেন।

সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, যুক্তরাজ্যে থাকা এসব সম্পদের মূল্য ১৭ কোটি পাউন্ড। অভিযোগ রয়েছে, ব্রিটেনে অর্থ পাচার করে এসব সম্পদ করেছেন তিনি। এসব সম্পদের একটি অংশ বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

যুক্তরাজ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনাপ্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ট থর্নটনের প্রশাসকেরা সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের একটি অংশ বিক্রির দায়িত্ব পেয়েছেন। এসব সম্পদ বিক্রি থেকে যে অর্থ আসবে, তা ঋণদাতাদের অর্থ পরিশোধে ব্যয় করা হবে। টেলিগ্রাফের তথ্যমতে, ঋণদাতার মধ্যে আছে, সিঙ্গাপুরের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ডিবিএস এবং ব্রিটিশ আরব কমার্শিয়াল ব্যাংক ও বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। 

এ বিষয়ে ইউসিবি জানিয়েছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি ডলার ফেরত চাওয়া হয়েছে। পাচারের এই অর্থ ইউসিবির বলে দাবি ব্যাংকটির।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউসিবি জানিয়েছে, ব্যাংকটির নিজস্ব ফরেনসিক অডিট, দুদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে সাবেক পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বেনামি, কাগুজে কোম্পানির মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন করিয়ে নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা সরানোর প্রমাণ মিলেছে। বেনামি এসব ঋণের অর্থ দেশের বাইরে পাচার করে লন্ডন-দুবাইয়ে বাড়ি কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সেই অর্থই ফেরত চেয়ে আবেদন করেছে ইউসিবি।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

একটি ব্যাংকের মোট ঋণের ৯৫ শতাংশই খেলাপি: অর্থ উপদেষ্টা

বাজারে এসেছে ১০০ টাকার নতুন নোট

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ছাড় পেলেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে উদ্বেগে দেশের তৈরি পোশাক খাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খেলাপি ঋণের মামলায় এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ক্রোকের নির্দেশ

৫ আগস্ট ব্যাংক বন্ধ থাকবে

বাংলাদেশে রিটেইল ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করছে এইচএসবিসি

‘ব্যাংকের ৮০% টাকা নিয়ে গেছে, পুনর্গঠনে ৩৫ বিলিয়ন লাগবে’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng