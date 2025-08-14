সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আজ ঢাকা জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন স্থানে ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০০

গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের কারণে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন স্থানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) এক বার্তায় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা অংশের অন্তর্ভুক্ত মৌচাক-নিমাইকাশারী-বটতলা-রানীমহল-সারুলিয়া বাজার-স্টাফ কোয়ার্টার অংশে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোট ১১ ঘণ্টা চিটাগাং রোড, সারুলিয়া, স্টাফ কোয়ার্টার, গলাকাটা ব্রিজ, মাতুয়াইল, মৃধা বাড়ী, সানার পাড়া, বড়ভাঙ্গা, মাদানীনগর ও রসুলনগর এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। 

এছাড়া, ডিএনডি বাঁধের আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে। 

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

প্রাকৃতিক গ্যাস তিতাস গ্যাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বৃহস্পতিবার ৪ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

তিতাসের অভিযানে লাখ টাকার জরিমানা আদায়, ৭টি মামলা দায়ের

গ্যাস বিলে কর কমলো

গ্যাস দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তিতাসের বার্তা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আজ সন্ধ্যার মধ্যে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

তীব্র গ্যাস-সংকটে শিল্প খাত

আপাতত বাড়ছে না গ্যাস-বিদ্যুতের দাম

প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন নিয়ে তিতাসের সতর্কবার্তা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng