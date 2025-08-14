চট্টগ্রামে ব্যাটারির রিকশা বন্ধে অভিযান, পুলিশ বক্সে হামলা

চট্টগ্রামে ব্যাটারির রিকশার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় ট্রাফিক পুলিশ বক্সে হামলা চালিয়েছেন চালকরা। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে খুলশী রেল গেইট এলাকায় রিকশা চালকরা ট্রাফিক পুলিশের উত্তর বিভাগের বক্স ভাঙচুর করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
খুলশী থানার ওসি আফতাব হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, বিকালে খুলশী থানা, ট্রাফিক উত্তর বিভাগ অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে খুলশী জালালাবাদ, ওয়ারলেস মোড় হয়ে আমবাগান এলাকায় ব্যাটারির অবৈধ রিকশাবিরোধী অভিযান চালায়।
“জালালাবাদ ও ওয়ারলেস মোড়ে অভিযান শেষ করে পুলিশ আমবাগান এলাকায় যাওয়ার পর সেখানে অটোচালকরা অভিযানে বাধা দেয়। আরেকটি দল গিয়ে রেল গেইট এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুর করে।”
এ ঘটনায় দুজনকে আটকের তথ্য দিয়ে ওসি বলেন, “চালকদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপে সেখানে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক উত্তর বিভাগের এক কনস্টেবল আহত হয়েছেন। পাশাপাশি তারা সেখানে সার্জেন্টের ব্যাগ চুরি করে নিয়ে যান।”
ব্যাটারির রিকশার দৌরাত্ম্য বন্ধে চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চলছে। এ নিয়ে গত এপ্রিলে চালকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষও হয়েছে।
সোমবার নগর পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যাটারির রিকশা ব্যবহার না করতে জনসাধারণকে অনুরোধ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ।