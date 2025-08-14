মার্কিন দূতাবাস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতির বৈঠক

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে বৈঠক করেছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) উত্তরা বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এ বৈঠকে দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
মার্কিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন লেবার অ্যাটাশে লীনা খান, ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অ্যাটাশে পল জি. ফ্রস্ট, ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিস অ্যাটাশে এরিন কোভার্ট।
বিজিএমইএ’র পক্ষ থেকে সভাপতি ছাড়াও সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান, সহ-সভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফয়সাল সামাদ ও শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ওই আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে রফতানি করা পোশাকে অন্তত ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহার করা হলে নতুন আরোপিত অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক থেকে আনুপাতিক ছাড় পাওয়া যাবে।
বিজিএমইএ সভাপতি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশের পোশাক শিল্প এ সুযোগ কাজে লাগাতে আগ্রহী। নেতারা এ ছাড়ের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেন।
এ সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি দ্রুততর করতে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে একটি ওয়্যারহাউস নির্মাণের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। বলা হয়, এ ধরনের ওয়্যারহাউস বাংলাদেশি বা মার্কিন কিংবা যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা যেতে পারে, যা পোশাক শিল্পে লিড টাইম কমাতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলিয়েস্টার ও নাইলনের মতো ম্যান-মেইড ফাইবার আমদানিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন বিজিএমইএ নেতারা।
বৈঠকে ইউএস কটন কাউন্সিলের সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগিতা, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দেশের গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। বিজিএমইএ নেতারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি গ্যাস আমদানি করবে। শ্রম অধিকার ইস্যুতেও দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।
সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানান, তার বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ৮১টি শ্রমিক ফেডারেশনের সঙ্গে সংলাপ করেছে এবং শ্রম অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আইন সংস্কারের অগ্রগতি হচ্ছে। মার্কিন প্রতিনিধিদল এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উদ্যোগ ‘সিলেক্ট ইউএসএ’র ২০২৬ সালের মে মাসের সম্মেলনে অংশ নিতে বিজিএমইএ নেতাদের আহ্বান জানায় মার্কিন প্রতিনিধি দল। তাদের মতে, এ সম্মেলন বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরিতে সহায়তা করবে।
বৈঠকের শেষে উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে দুদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে।