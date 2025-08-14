সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন আবেদন যাচাইয়ে ইসির কমিটি গঠন

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনে আগ্রহী সংস্থাগুলোর আবেদন যাচাই করতে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ইসি সচিবলায়ের পরিচালক (জনসংযোগ) মো. শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ইসির আইন অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব ফারুখ আহমেদকে এবং সদস্য সচিব করা হয়েছে সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আশাদুল হককে।

আশাদুল হক জানান, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশীয়) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে ৩১৮টি সংস্থা আবেদন করেছে। আর নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করেছে ১৩টি সংস্থা।

এর আগে গত ২৭ জুলাই নির্বাচন পর্যবেক্ষক (স্থানীয়) সংস্থা নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইসি।

ইসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ অনুসারে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনে আগ্রহী যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্যতাসম্পন্ন সংস্থাগুলোকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে।

নিবন্ধিত সংস্থাগুলো এ সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচন (জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন) পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

