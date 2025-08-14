সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুদ্ধ অবসানে রাজি না হলে রাশিয়া ‘গুরুতর পরিণতি’ ভোগ করবে: ট্রাম্প

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৩
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুদ্ধ অবসানে রাজি না হলে রাশিয়া ‘গুরুতর পরিণতি’ ভোগ করবে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের আগে বুধবার (১৩ আগস্ট) ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই সতর্কবার্তা দেন। খবর সিএনএনের।

ট্রাম্প বলেন, আগামী শুক্রবারের বৈঠকের পর যদি পুতিন ইউক্রেইনে যুদ্ধ শেষ করতে সম্মত না হন, তবে রাশিয়াকে শুল্ক আরোপ থেকে শুরু করে নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ধরনের কঠোর পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে। তার ভাষায়, 'আমাকে বলে দিতে হবে না, পরিণতি গুরুতর হবে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, পুতিনের সঙ্গে এর আগে তার ‘ভালো আলোচনা’ হয়েছিল। তবে বাড়ি ফেরার পর খবর পান—'একটি রকেট কোনো নার্সিং হোমে গিয়ে পড়েছে বা কোনো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আঘাত করেছে, আর রাস্তায় পড়ে আছে মৃত মানুষ।' এই বাস্তবতা তার অবস্থানকে আরও কঠোর করেছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টের নথি ব্যবস্থাপনা করা কম্পিউটার সিস্টেম রাশিয়া হ্যাক করেছে বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা নিয়েও শুক্রবারের বৈঠকে পুতিনকে প্রশ্ন করার ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাদের হ্যাক করা নিয়ে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?'

পুতিনের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরেক দফা বৈঠকের সম্ভাবনাও উত্থাপন করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, যদি প্রথম বৈঠকটি ইতিবাচক হয়, তবে দ্রুতই দ্বিতীয় বৈঠক আয়োজন করা হবে, যেখানে ইউক্রেইনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও থাকতে পারেন। 'আমি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই এই বৈঠক করতে চাইব, যদি তারা আমাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়,' যোগ করেন তিনি।

তবে ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেন, প্রথম বৈঠকে যদি তিনি প্রত্যাশিত বক্তব্য না শোনেন, তাহলে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে না।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ইউরোপ এশিয়া রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ ইউক্রেন ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভলোদিমির জেলেনস্কি

