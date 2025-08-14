জার্মানিতে তাপপ্রবাহে নতুন চ্যালেঞ্জ 

জার্মান আবহাওয়া দপ্তর বুধবার (১৩ আগস্ট) সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রার পূর্বাভাস দিয়েছে। দেশটিতে আজ বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
জার্মান আবহাওয়া দপ্তর "তীব্র তাপ" সম্পর্কে সতর্কতা জারি করেছে যা আজ উত্তর জার্মানিতে প্রবেশ করবে এবং আগামীকল পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তবে ইউরোপের অন্যান্য অংশের তুলনায় জার্মানির অবস্থা এখনও ভালো। মঙ্গলবার স্পেনের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল।
শুষ্ক বসন্তের প্রেক্ষাপট
এই তাপপ্রবাহ আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে কারণ জার্মানি সম্প্রতি রেকর্ড ভাঙা শুষ্ক বসন্তকাল অতিক্রম করেছে। জার্মানিতে বসবাসকারীরা সম্ভবত ইতিমধ্যেই এই ভিন্নধরনের শুষ্ক বসন্তকাল লক্ষ্য করেছেন যা এখন গ্রীষ্মকালে রূপান্তরিত হচ্ছে।
জার্মান আবহাওয়া দপ্তরের মতে, এই বসন্তকাল রেকর্ডে তৃতীয় শুষ্কতম ছিল। ১৮৮১ সাল থেকে কেবলমাত্র আরও দুটি বছর - ১৮৯৩ এবং ২০১১ - মার্চের শুরু থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত এর চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছিল।
জার্মানির আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে এই বছর প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ৯৬ লিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এটি ১৯৬১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গড় ১৮৬ লিটারের মাত্র অর্ধেক। সংস্থাটি এটিকে একটি চরম খরা বলে অভিহিত করেছে।
বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক পার্থক্যও দেখা গেছে। উত্তর-পূর্ব জার্মানিতে মাত্র ৪০ লিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, অন্যদিকে জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলীয় আল্পাইন অঞ্চলে ৩০০ লিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব
এই পরিস্থিতি জার্মানির জন্য একটি জটিল পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। শুষ্ক বসন্তের পর এই তীব্র তাপপ্রবাহ কৃষি, জল সরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।
আবহাওয়াবিদরা জনগণকে পর্যাপ্ত পানি পান করতে, রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকা এড়াতে এবং শীতল স্থানে অবস্থান করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষত শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।