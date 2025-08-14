সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৫
ছবি: সংগৃহীত।

ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে।

এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামে জানায়, কিছুক্ষণ আগে ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী।

গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সময় ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এসব হামলা বলে জানিয়েছে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি।

এর আগে গতকাল ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ চার স্থাপনায় হামলা চালানোর কথা জানায় হুতি বিদ্রোহীরা। এক বিবৃতিতে হুতি জানায়, তারা হাইফা, নেগেভ, উম্মে আল-রাশরাশ এবং বেয়ারশেবাতে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা লক্ষ্য করে চারটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ইয়েমেন ইসরায়েল হামলা ক্ষেপণাস্ত্র

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
