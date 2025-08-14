সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জিমের ৩০০ বছরের সদস্যপদ কিনলেন চীনের এক ব্যক্তি, অতঃপর…

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩০

চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশে এক ব্যক্তি এক অভিনব প্রতারণার শিকার হয়েছেন। স্থানীয় এক জিম থেকে ৮ লাখ ৭০ হাজারের বেশি ইউয়ান (প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার) ব্যয় করে তিনি কিনেছেন ৩০০ বছরের সদস্যপদ।

শোনার পর মনে হতে পারে, মানুষ কি আদৌ ৩০০ বছর বাঁচে? তিনিও জানতেন, তা সম্ভব নয়। কিন্তু সহজে বিপুল অর্থ উপার্জনের লোভে পড়ে তিনি এই প্রতারণার ফাঁদে পা দেন।

প্রতারিত ব্যক্তি, জিন, জানান—১০ মে থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে তিনি হাংঝোউ শহরের ‘রানইয়ান জিম’ থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০টি ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ সেশন এবং সদস্য কার্ড কিনেছেন, যার মোট মেয়াদ ধরা হয়েছে ৩০০ বছর।

জানা গেছে, তিন বছর ধরে জিন নিয়মিত ওই জিমে যেতেন। গত ৯ মে এক বিক্রয়কর্মীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তখন ওই কর্মী তাকে একটি 'প্রমোশনাল অফারের' কথা জানান। অফার অনুযায়ী, ৮ হাজার ৮৮৮ ইউয়ান দিয়ে এক বছরের সদস্য কার্ড কিনে তিনি সেটি অন্য কারও কাছে ১৬ হাজার ৬৬৬ ইউয়ানে বিক্রি করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে মোট লাভের ১০ শতাংশ জিম নেবে, বাকিটা তার হাতে থাকবে।

প্রথমে জিন সন্দিহান ছিলেন। পরে বিক্রয়কর্মী তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, যদি দুই মাসের মধ্যে কার্ড বিক্রি না হয় তবে মূল অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এতে আশ্বস্ত হয়ে জিন দুটি সদস্য কার্ড কিনে ফেলেন।

এরপরের কয়েক সপ্তাহে ওই বিক্রয়কর্মী তাকে আরও প্রলুব্ধ করে বিপুল পরিমাণ সদস্য কার্ড ও ব্যক্তিগত ক্লাস কিনতে উদ্বুদ্ধ করেন। একবার তিনি একসঙ্গে ৩ লাখ ইউয়ানের বেশি খরচও করেন।

১৫ জুলাই বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি অংশ ফেরত নিতে গেলে জিনকে জানানো হয়, তার কেনা কার্ডগুলো যাচাই চলছে। কিন্তু জুলাইয়ের শেষ দিকে গিয়ে তিনি দেখেন—জিমের সব কর্মকর্তা ও বিক্রয়কর্মী গা-ঢাকা দিয়েছেন।

চুক্তিপত্র পরীক্ষা করে জিন দেখতে পান, কোথাও বিনিয়োগ ফেরতের কোনো উল্লেখ নেই। এখন নিজের অর্থ উদ্ধারে তিনি আদালতে মামলা করেছেন।

তথ্যসূত্র: সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

চীন বিশ্ব সংবাদ ভিন্নচোখে প্রতারণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঘণ্টায় প্রায় ১০০টি উল্কাবৃষ্টি, দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকেও

একদিনেই দুই সূর্যগ্রহণ: মহাকাশে বিরল দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করল নাসা

সুনামি কী? কেন সুনামি আঘাত হানে

স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে ডাকাতিতে জড়ালেন যুবক!

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিয়ে করতে ৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে দুই ধাক্কা খেলেন প্রেমিক

ভারতে দুই ভাই এক নারীকে বিয়ে করে বললেন— আমরা গর্বিত

সন্তান জন্মের মাত্র ১৭ ঘণ্টা আগে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানলেন তরুণী

করাচিগামী ফ্লাইটে উঠলেন যাত্রী, বিমান গেলো জেদ্দায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng