বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চট্টগ্রামে সার কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৪
একক বেতন স্কেল ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতে দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিক ও কর্মচারীরা। আজ সকাল নয়টার দিকে চট্টগ্রামের আনোয়ারার রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানায় । ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) শ্রমিক ও কর্মচারীরা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও একই বেতন স্কেলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সিইউএফএলের প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

সিইউএফএল শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে হওয়া বিক্ষোভ শেষে ফটকের সামনে সমাবেশ হয়। এ সময় বক্তারা বলেন, একই কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য দুটি বেতনকাঠামো চালু থাকায় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারখানার উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে। তাদের সঙ্গে এমন বৈষম্য মেনে নেবেন না।

কারখানার মাস্টার অপারেটর সৈয়দ আসলাম আলী এ কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন। আরেক মাস্টার অপারেটর শ্যামল কান্তি নাথের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম, সহসভাপতি হারুনুর রশীদ, শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলম মজুমদার, সিইউএফএল এমপ্লয়িজ ক্লাবের সভাপতি ফরিদুল আলম চৌধুরী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, কারখানাটি চালু থাকলে দৈনিক ১১ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়। প্রতি মেট্রিক টন সার ৩৮ হাজার টাকা। সেই হিসাবে কারখানাটিতে দৈনিক ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার সার উৎপাদিত হয়। তবে চলতি বছরের ১১ এপ্রিল গ্যাসের অভাবে ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে আবার সার উৎপাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম বলেন, জাতীয় মজুরি কমিশন থেকে জাতীয় বেতন কমিশনে স্থানান্তর করলে করপোরেশনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। তাই বিসিআইসির অধীন সব টেকনিশিয়ান ও অপারেটরকে জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে একই বেতন স্কেলে নিয়ে আসতে হবে। বিসিআইসির পরিচালনা পর্ষদ ও মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা ও রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

চট্টগ্রাম সারাদেশ বিক্ষোভ সমাবেশ

