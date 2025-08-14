সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেটে পাথর লুটের অভিযোগে ইউপি চেয়ারম্যান আটক

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩০
ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলমগীর আলমকে পাথর লুটের অভিযোগে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটনকেন্দ্র এলাকায় পাথর লুটপাটের ঘটনায় আলোচনার মধ্যে তাকে আটক করা হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর আলমের বিরুদ্ধে সাদা পাথর এলাকা থেকে পাথর লুটে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাকে ইসলামপুর এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগে গত এক বছরে ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর এলাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাথর লুট চলেছে। পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় এ স্থানটি এখন প্রায় বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছে। গোটা এলাকা ধু-ধু বালুচরে ঢেকে গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, গত এক বছরে সাদা পাথর এলাকা থেকে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ঘনফুট পাথর লুট করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ২০০ কোটি টাকারও বেশি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ সিলেট

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
