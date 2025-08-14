সেকশন

‘এত বছরে পুঁইশাক বের হয়নি কেন, সব এক এক করে ধরা হচ্ছে’

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৩
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

মিরপুর শেরে বাংলার উইকেট নিয়ে সমালোচনা নতুন কিছু নয়। এই উইকেটের কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে কদিন আগে। বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হয়ে বিসিবিতে এসেছেন টনি হেমিং। সোমবার (১১ আগস্ট) মিরপুরে এসে ঘুরে ঘুরে উইকেটগুলো দেখেন তিনি। উইকেটের পাশে পুঁইশাকের বাগান দেখে হতভম্ব হয়ে যান হেমিং।

উইকেটের পাশে পুঁইশাক পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দেশের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘গ্রাউন্ডসে এখন এত কাজ হচ্ছে, গামিনি (ডি সিলভার) ব্যাপারে এত দিন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এখন (উইকেটের পাশে) পুঁইশাক বের হচ্ছে! এসব এত বছরে বের হয়নি কেন? সব এক এক করে ধরা হচ্ছে।’

বিসিবি প্রধান আরও বলেন, ‘গ্রাউন্ডসের কথা যদি বলি, ইনডোরগুলো রেডি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে কাজ হচ্ছে। একটা বায়োমেকানিকস ল্যাব করার চেষ্টা চলছে।’

আইসিসির পাঁচবারের বর্ষসেরা আম্পায়ার সায়মন টফেল এবার বিসিবিতে আসছেন। তার সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে আমিনুল বলেন, ‘তার (সায়মন টফেল) চুক্তির ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের কী আছে, কী নেই। তাকে আমরা কী কাজে লাগাতে পারি। আর আমাদের এই বিনিয়োগে কী লাভ হবে। দিন, মাসের হিসাব করে তাকে আমরা একটা ভালো ডিসকাউন্টে রাজি করিয়েছি। এটা খুব দরকার ছিল।’

