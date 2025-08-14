ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন নিহত হয়েছেন। তাছাড়া অন্তত আরও ১৫ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে মহাসড়কের ফরিদপুরের কানাইপুর বাজারসংলগ্ন ব্রিজের ওপরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নিহতদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে।
তারা হলেন- রঞ্জিত কুমার ও আরেকজন আতিয়ার শেখ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কানাইপুর বাজার সংলগ্ন ব্রিজের ওপরে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেসের একটি বাসের সঙ্গে মাগুরাগামী ডিডি পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি বাসেরই সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে এক নারীসহ তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন দায়িত্বরত চিকিৎসক। ব্রিজের ওপর দুর্ঘটনার কারণে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দ্রুত উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হলে ফের যানচলাচল শুরু হয়।
হাইওয়ে করিমপুর থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে। তাছাড়া আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।