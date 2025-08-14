সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আল-আরাফাহ ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানসহ ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তার স্ত্রী হাসিনা ইকবাল ও এস এম এগ্রোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন।

দুদক-এর জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।  

এদিন দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে এস এম শামীম ইকবালসহ তিন জনের বিরুদ্ধে একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করেছে দুদক।

দুদকের অনুসন্ধানে এসেছে, এই তিনজন দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছেন।

তাদের বিরুদ্ধে শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান চলার সময়ে তারা দেশত্যাগ করলে সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তারা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন এজন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন বলে আবেদনে জানিয়েছে দুদক।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

দুদক ইসলামী ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ৩ গভর্নর ও ৬ ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

রাজউকের প্লটের জন্য শেখ হাসিনাকে চাপ দেন টিউলিপ: দুদক

টিউলিপের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব আছে

শুধু শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল সম্ভব নয়: দুদক চেয়ারম্যান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কবরে-জেল খানায় একাই যেতে হবে: কলিমউল্লাহকে বিচারক

দুদকের মামলায় সাবেক উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ কারাগারে

স্বরাষ্ট্রের সাবেক অতিরিক্ত সচিব হারুনের ব্যাংক হিসেবে ৫৭ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন

তথ্য গোপন করে প্লট বরাদ্দ, সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng